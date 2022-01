L'église de Dannemoine près de Tonnerre se débarrasse de ses fientes de pigeons

Une dizaine d'habitants de Dannemoine s'est réuni le week end dernier dans l'église pour commencer à nettoyer les fientes de pigeons. Et c'est Floriant Jaillard et ses trois collègues de l'entreprise Gillet à Coussegrey dans l'Aube qui ont pris le relais. Et la tache est immense. "On évacue toutes les fientes et les cadavres de pigeons qui sont présents un peu partout. J'avais jamais vu ça. Des tonnes et des mètres cubes de fientes. C'est impressionnant."

L'église de Dannemoine va se refaire une beauté intérieure © Radio France - Damien Robine

Et la fiente de pigeon, c'est une vrai calamité explique la maire de Dannemoine Dominique Mentrel ." Et bien ça abime tout . Des statuettes se sont dégradées. Les bancs également, ainsi que des livres qui étaient à l'intérieur de l'église."

Tout sera donc nettoyé du sol au plafond. Ensuite une autre entreprise viendra boucher les ouvertures extérieures pour empêcher les pigeons de revenir. L'objectif c'est de redonner vie à cette église . Pierre Louis Crouzet est conseiller municipal chargé des travaux. " Cela fait plusieurs années que les gens ne viennent plus dans l'église. Et là on espère que dans le courant de l'année on puisse recommencer des offices religieux mais pas seulement. On a aussi des projets avec l'association Dan'Patrimoine de faire un concert quand les beaux jours seront de retour."

Sous le toit de l'église de Dannemoine, des monticules de fientes et des cadavres de pigeons - Etienne Rouyer

Enfin de plus gros travaux sont également envisagés pour plus tard, pour rénover l'église de Dannemoine. "On dépasse le million d'euros. Il y a plusieurs tranches de travaux qui sont prévus, pour avancer progressivement dans la rénovation de cet édifice."

Et notamment l'assainissement des soubassements de l'église ainsi que des travaux d'étanchéité sur la façade nord du bâtiment.

L'église de Dannemoine va bientôt pouvoir accueillir à nouveau le public selon Pierre Louis Crouzet conseiller municipal de la commune © Radio France - Damien Robine

Quant au nettoyage de l'édifice en cours actuellement et à l'intervention qui suivra pour obstruer les ouvertures, ils sont estimés à 22 000 euros. Travaux financés pour moitié par la commune. L'autre moitié est constituée de dons, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.