L'église de Houssay est une "vieille dame malade" selon un cabinet d'architectes

Houssay, France

C'est un serpent de mer, un dossier dont on parle depuis des années. L'église de Houssay entre Laval et Château-Gontier a bien besoin d'être rénovée. Elle est totalement fermée au public depuis plus de trois ans, selon le maire de la commune, car il est trop risqué de rentrer à l'intérieur.

Plusieurs semaines pour dresser le diagnostic

La mairie a sollicité un cabinet d'architecte de Dinan dans les Côtes d'Armor, Archaeb, pour dresser un diagnostic et il n'est pas bon. L'église est une vieille dame malade. L'édifice de 1877 souffre des infiltrations d'eau. Une partie de la voûte est tombée il y a un an, le beffroi et le clocher sont très endommagés, il y a de grandes fissures à plusieurs endroits, un périmètre de sécurité a été mis en place en juillet dernier avec un grillage sur le parvis de l'église, interdiction de s'approcher, et il ne faut surtout pas faire sonner les cloches.

Un périmètre de sécurité a été mis en place en juillet dernier avec un grillage sur le parvis de l'église © Radio France - Charlotte Coutard

Un périmètre de sécurité a été mis en place en juillet dernier avec un grillage sur le parvis de l'église © Radio France - Charlotte Coutard

Les pierres en calcaire s'effritent. La toiture a été refaite en 1995, mais il manque certaines ardoises, l'eau de ne s'écoule pas correctement dans les gouttières, et de la végétation pousse sur le toit. Il y a aussi des trous dans des vitraux, la charpente en bois est à surveiller de près, et certaines menuiseries sont à remplacer ou à renforcer.

Y aura t-il des travaux ?

Potentiellement de gros travaux pour un coût sans doute important. La municipalité savait que l'église était en mauvais état, les élus savent désormais un peu mieux à quel point. La commune devra donc trancher dans les prochains mois, et décider si oui ou non, elle fera des travaux.

Une réunion de présentation du diagnostic a eu lieu ce lundi, deux autres réunions de travail sont prévues avec le cabinet d'architecte.

Le diagnostic a été réalisé entre le mois de juin et et le mois de décembre, et a coûté 27 470 euros, dont 6 867 euros payés par le conseil départemental de la Mayenne, le reste par la commune.