Le maire de Montaigu a du prendre la décision en fin de semaine dernière : l'église restera fermée jusqu'à ce que la charpente soit rénovée. Le chantier durera plus d'un an, et il va générer un sérieux trou dans les caisses de la commune.

Montaigu, France

Le conseil municipal avait voté un budget de 300 000€ en 2017, pour lancer une première phase de travaux d'embellissement à l'intérieur de l'église Saint-Jean Baptiste. Mais par précaution, la mairie a aussi commandé une étude sur l'état général de l'édifice. Les résultats sont tombés avant Noël : la charpente présente de gros défauts, et il est incontournable de la rénover avant d'envisager d'autres travaux. Comme pour confirmer ce constat, des morceaux de plâtre sont tombés de la voûte jeudi dernier. Le Lendemain, le maire Antoine Chéreau a du prendre la douloureuse décision de fermer l'église. S'il y a un risque pour les fidèles qui pénètrent à l'intérieur, les riverains n'ont en revanche aucune inquiétude à avoir...

Antoine Chéreau, maire de Montaigu Copier

Un chantier qui va faire mal aux finances de la commune

Au départ, il était question d'embellir l'intérieur de l'église, en rénovant les murs, les sols, l'électricité et le système de chauffage. Ce projet, divisé en plusieurs phases, était chiffré à un peu plus d'un million d'euros. Désormais, le chantier s'annonce beaucoup plus lourd : il faudra déposer la charpente, consolider le haut des murs, avant de reposer la toiture. On estime que ce chantier coûtera aux alentours de 3 millions d'euros. Les conseillers municipaux de Montaigu seront contraints de revoir leurs priorités, et devront laisser certains dossiers de côté, pour financer cette rénovation incontournable.