L'église de Saint Jean de Luz en restauration durant six mois

Urtzi Drone productions et Mediakoa

L'église saint Jean-Baptiste de Saint Jean de Luz prend l'eau ! Le bâtiment où fut célébré le mariage de Louis 14 (le 9 juin 1660) fait l'objet d'une campagne de rénovation importante. Les travaux de restauration débutent par le toit. Il va falloir inspecter et trier les milliers de tuiles qui couvrent 1600 mètres carrés. Un travail de fourmi qui a débuté le 30 novembre par la construction d'un échafaudage. Quand il sera achevé commenceront alors plusieurs tranches de restauration. Le toit est prioritaire. La mise hors d'eau du bâtiment est fondamentale pour la suite des travaux.

L'installation de l'échafaudage © Radio France - Jacques Pons

D'abord le toit

Les tuiles existantes, d’époques différentes, étaient abîmées, cassées, déplacées. Elles seront déposées et triées. Certaines seront remplacées par des tuiles neuves. Ces tuiles neuves seront recouverte par les anciennes tuiles encore solides afin de conserver l’aspect vieilli du toit. L'enlèvement des tuiles permettra d'inspecter l’état des boiseries. La charpenterie endommagée sera remplacée. Avant de reposer les tuiles, un film sera étendu qui isolera mieux le toit exposé aux intempéries. Une concession nécessaire à la modernité explique l'architecte du patrimoine Catherine Matveieff :

L'architecte du patrimoine Catherine Matveieff © Radio France - Jacques Pons

Durant l'intervention, les paratonnerres situés en haut du clocher et au-dessus du chœur seront remplacés.

L'étanchéité de la verrière révisée

Au-dessus du chœur, une verrière avait été ajoutée au début des années 1960, lorsque le vitrail /oculus de Devivier a été installé. Cette verrière apporte une source de lumière au grand vitrail mais elle s'est dégradée et occasionne des infiltrations. Certaines parties de verre sont Brisées. Les arrêtes métalliques, en fin de vie, n’assuraient plus l’étanchéité de la zone. Durant l'intervention les entourages de plomb seront refaits.

La verrière ajoutée durant les années 60 - Urtzi Drone productions et Mediakoa

Un vitrail restauré dans la chapelle Saint-Joseph

Le vitrail de la chapelle Saint-Joseph du transept nord à l’effigie de Jeanne de France, créé par l’entreprise Mauméjean en 1930, sera nettoyé et ses joints repris pour en assurer l’étanchéité également.

Une fois l’étanchéité assurée, les décors peints de la chapelle Saint-Joseph du transept nord seront retouchés.

Un chantier à un million

Le chantier de six mois s'achèvera à la fin mai 2021. Une campagne qui s'élève à 1 040 000 euros (une partie est prise en charge par la DRAC - direction régionale des affaires culturelles). L'année prochaine et durant un an l'orgue de l'église sera également rénové. Pour l'instrument, la mairie a ouvert une souscription auprès de la fondation du patrimoine.