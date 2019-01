L'église de scientologie arrive à Saint-Denis

Saint-Denis, France

L'église de scientologie s'installe à Saint-Denis. L'organisation vient d'acheter un immeuble imposant, dans le quartier d'affaires de la Plaine, à proximité du Stade de France, pour 33 millions d'euros, confirme à France Bleu Paris la ville de Saint-Denis, comme l'annonçait ce vendredi le journal Le Parisien.

"Cela ne peut pas nous faire plaisir" commente sobrement David Proult, adjoint au maire de la ville en charge de l'urbanisme. "Le droit de l'urbanisme ne nous permet pas de nous opposer à l'achat de ce bien" ajoute-t-il.

Que va y faire l'organisation? Nul ne le sait. Elle compte en tout cas accueillir du public dans le bâtiment et pourrait y installer son siège français, selon une source en mairie de Saint-Denis. La préfecture de Seine-Saint-Denis confirme avoir reçu un "dossier de demande d'autorisation de travaux", transmis par la ville aux services de l'Etat, et qu'il est en cours d'instruction.

Une organisation surveillée par la mission de lutte contre les dérives sectaires

Dans son dernier rapport, publié au printemps 2018, la mission Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) pointe le "prosélytisme actif" de l'organisation et l'augmentation des signalements à son sujet.

La ville de Saint-Denis indique vouloir signaler aux habitants et aux entreprises du territoire l'identité de ce futur voisin. "On alertera sur les activités de ce groupe et nous espérons que l'Etat puisse jouer son rôle si cette organisation a des activités répréhensibles" précise David Proult.