L'église de Villeneuve-Les-Avignon parle de pédophilie

Villeneuve-lès-Avignon, France

A Villeneuve les Avignon, le curé de la paroisse organise une une conférence mercredi soir soir pour parler de la pédophilie avec juristes et médecins. En ce moment, le cardinal Barbarin est jugé à Lyon pour pour non-dénonciation d'agressions sexuelles commises sur des mineurs par un curé dans les années 1980 et 1990. La conférence de Villeneuve est une coïncidence de calendrier: le père Cyrille Farwerck répond à la « Lettre au peuple de Dieu », publiée lundi 20 août. Le pape François reconnaît les manquements de l’Église face à la crise des abus sexuels.

Parler sereinement d'une question douloureuse dans tous les esprits

A Villeneuve les Avignon, le père Cyrille Farwerck souhaite évoquer sereinement la question douloureuse de la pédophilie : "la question est dans tous les esprits, qu'on le veuille ou non. Comme souvent les questions douloureuses, on les met de côté et on va alors accuser de silence." Le curé de Vielleneuve souhaite que cette conférence permette "d'en parler sereinement, paisiblement pour ne pas attendre que des cas nouveaux soient révélés. On ne va pas trouver des solutions pour tout le monde. Notre ambition est de prendre conscience de cette réalité pour qu'on ait les idées claires et que l’imagination ne s'empare pas des esprits".

Le père Cyrille Farwerck reconnait qu'il n'est pas "pas au courant de tout" mais il estime que "des gens victimes de pédophiles, il y en a à prés prés partout. On en connait tous. Parfois dans notre famille, dans nos communautés, on peut tous trouver des gens qui ont souffert ou des secrets de famille qui se prolongent. Chaque fois qu'on en parle, on ravive des souffrances mais ne rien dire n’est pas la solution. On ne va pas résoudre les problèmes de la société. Ce n'est pas l'Eglise et les familles, c'est la société. Dieu merci, ce n'est pas toujours et tout le temps qu'il y a des pédophiles dans l'Eglise. C'est une toute petite minorité, même si un seul cas est toujours de trop".

Parler de la pédophilie, conférence mercredi 9 janvier 2019 à 20 h 30 Salle des Conférences place Jean Jaurès à Villeneuve-lès-Avignon avec les interventions du Docteur Louis Masquin, neuropsychiatre (Qu’est-ce que la pédophilie?) , de Tanguy Barthouil, avocat au barreau d’Avignon (Pédophilie : que dit la loi ?) et Florence Sans , Master «Fertilité et sexualité conjugale » (Que dire, que faire dans nos familles ?).