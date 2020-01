L'église du Sacré Coeur est à vendre à Valenciennes

Depuis une dizaine d'années, une centaine de biens de l'église catholique ont été vendus faute de moyens. Le diocèse de Cambrai a décidé de se séparer de l'église du Sacré Coeur, et de lancer une souscription pour l'église Saint-Michel. Les paroissiens sont partagés.

Valenciennes, France

Le diocèse de Cambrai a fait ses comptes impossible de financer la rénovation de l'église Saint-Michel estimés à 1.2 millions d'euros, et ceux de l'église du Sacré Coeur, 1 million d'euro sans compter la sécurisation de son presbytère, l'entretien de la chapelle et des salles, au total 2.6 millions d'euros alors que la réserve paroissiale immobilière n'est que de 1.4 millions d'euros.

Le curé doyen de Valenciennes Jean-Marie Launay a donc du faire des choix, sauver l'église Saint-Michel, édifice emblématique de la ville avec son clocher à bulbes, en forme de tulipes, 2 fois plus côtoyée que l'église du Sacré Cœur. Le diocèse a donc lancé d'abord une souscription pour rénover son clocher, et va vendre le Sacré Cœur, et ses dépendances.

Pour sauver les 2 églises il faudrait des legs extrêmement importants car même si les donateurs sont généreux, les ressources sont insuffisantes vu l'ampleur des besoins

Des fidèles partagés

Une décision annoncée à 800 fidèles lors d'assemblées générales, forcément l'idée de voir le bâtiment désacralisé a été difficile à entendre pour Didier, et Marie Françoise qui s'occupent d'animer le Sacré Cœur depuis une vingtaine d'années, mais avec le temps ils se sont résignés

C'est un crève cœur, parce qu'on avait nos habitudes, qu'il y a une certaine convivialité dans la communauté. C'est un déchirement, on est triste, mais on est résigné parce qu'on ne voit pas comment faire autrement, Marie Françoise

Didier Becart, co responsable de l'animation du Sacré Coeur compte bien s'occuper de son église jusqu'à la vente © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

En revanche, 400 habitants et paroissiens ont signé une pétition pour dénoncer la vente de leur église,

Pourquoi pas faire une souscription, des chantiers solidaires ou organiser des événements pour récolter des fonds, ça vaut le coup de se battre. C'est un lieu de culte, de moments de vie, baptêmes, communions, etc et qu'on soit croyant ou non, les gens restent attachés à ce patrimoine, Pauline Bayart, à l'origine de la pétition

Mais pour l'abbé Launay, c'est peine perdue. En attendant la vente, la vie cultuelle continue, Marie Françoise a déjà programmé des baptêmes en mai. Ensuite, les fidèles iront à l'église Sainte Croix d'Anzin qui sera revitalisée, à quelques pas de Rubika, l'école du numérique. Le diocèse espère ainsi attirer des étudiants.