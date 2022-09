L'Église lance une charte pour la protection des mineurs dans le Gard

Le diocèse de Nîmes, Uzès et Alès s'engage dans la protection des mineurs et des personnes vulnérables en lançant une charte destinée notamment aux prêtres et aux curés. Au total, 1.000 exemplaires ont été édités.

C'est une étape supplémentaire, un an après le rapport du CIASE sur les abus sexuels dans l'Église. Le diocèse de Nîmes, Uzès et Alès vient d'éditer une charte pour protéger les mineurs et les personnes vulnérables. Le document d'une vingtaine de pages est destiné aux prêtres, aux curés, aux religieuses, mais aussi aux chefs d'établissements de l'enseignement catholique et aux laïcs de l'évêché. "Dans ce texte, il y a un rappel à la loi, des règles générales, des indications précises en fonction des interventions et une procédure en cas de problème" précise Nicolas Brouwet, l'évêque de Nîmes.

La charte de protection des mineurs et personnes vulnérables © Radio France - GJ

Mille exemplaires édités

Au-delà de ces règles de comportement, l'Église espère que cette charte ouvre le dialogue sur un sujet majeur. Les 134 prêtres et curés gardois se vont se voir proposer une formation. "L'objectif est de mettre des mots sur des réalités dont on a du mal à parler" reconnait Monseigneur Nicolas Brouwet. Pour l'aider dans cette démarche, l'évêque de Nîmes a nommé la thérapeute Jessica Tiv comme déléguée épiscopale à la protection des mineurs et des personnes vulnérables.

Cette charte a été éditée à 1.000 exemplaires.