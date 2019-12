L'église Notre Dame de Bergerac fermée pour Noël après les intempéries

Bergerac, France

Les chants de Noël ne raisonneront pas sous la voûte de l'église Notre Dame de Bergerac cette année. Elle est fermée sur arrêté municipal, par précaution suite au passage de la tempête Fabien. Il faut inspecter en détail la toiture et la charpente. Il pourrait y avoir des infiltrations à cause de la pluie qui s'est abattue sur la Dordogne ces dernières semaines.

La salle Anatole France accueillera les messes de Noël

Les messes de 17H, 21H et minuit rassemblent près de 1000 personnes chacune. Elles sont délocalisées dans la salle Anatole France. Pour Philippe Demoures, curé modérateur de Bergerac, c'est un coup dur : "C'est une fête qui est très très belle, on a envie de mettre des belles liturgies, des chants de Noël. C'est une fête très familiale, Notre Dame est remplie, il y a cet aspect de chaleur, de communauté."

On dit souvent que l'Eglise est une communauté de pierres vivantes, on va essayer de le vivre

"On est en train de tout organiser pour vivre une belle fête de la nativité" poursuit-il. "Ce ne sera pas une étable ! On a la chance d'avoir un toit, de la chaleur et de la fraternité !" De plus, les fêtes paroissiennes sont organisées tous les ans dans cette salle Anatole France alors "on sait habiller le lieu pour qu'il soit beau. Après, ce qui fait surtout la force, ce sont les personnes qui le vivent. On va faire en sorte que toutes les personnes qui seront là mettent leur pierre à l'édifice. On dit souvent que l'Eglise est une communauté de pierres vivantes, on va essayer de le vivre et on va pouvoir célébrer correctement."