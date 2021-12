L'église Notre-Dame de Bergerac rouvre au public à Noël

C'est la bonne nouvelle de Noël pour les paroissiens de l'église Notre-Dame de Bergerac, elle rouvre à partir du 24 décembre au public. L'édifice est fermé depuis décembre 2019 pour travaux. Il s'agit de réhabiliter l'église classée "Monument historique" depuis 2022. Le coût global des travaux s'élève à 4,7 millions d'euros, financés par l'Etat, la région et la mairie.

L'église de Bergerac rouvre et le chantier continue, il doit durer jusqu'en 2025. L'édifice a fermé en 2019 suite à la tempête Fabien qui avait accentué les dégâts déjà présents. Les travaux comprennent plusieurs étapes : une opération de détermitage, la maçonnerie, le charpentage, la mise aux normes d'incendie puis la mise en place d'échafaudages pour la suite des travaux en 2022 pour la partie Est de l'église et pour la taille de pierre. Il y aura ensuite la restauration de la Nef, la mise aux normes du réseau électrique et la réfection de la toiture du transept.