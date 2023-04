L'Eglise Notre-Dame de Fontenay-le-Comte éditée en timbre

Les philatélistes seront nombreux ce vendredi et ce samedi en mairie de Fontenay-le-Comte. La Poste émet un timbre représentant l'église Notre-Dame à l'occasion des 600 ans de l'édifice. La pr-vente de ce timbre à 1,16 euro a lieu de 10h à 17h30 en mairie. D'autres événements sont prévus à l'occasion de cet anniversaire.

"L’église Notre-Dame est remarquable par la taille et l’élégance gothique de sa flèche flamboyante (82,50 m), le modelé de ses portails (XVe et XVIe siècles) et de ses chapelles Renaissance, ainsi que la finesse des statues de saints qui ornent son clocher" explique la poste*.*