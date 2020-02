L'église Notre-Dame de Royan obtient une deuxième étoile au guide vert Michelin

Le guide vert Michelin 2020 sort dans quelques jours, le lundi 17 février. On sait déjà que 57 sites sont étoilés dans nos deux Charentes. 17 nouveaux sites obtiennent une étoile, et un site passe d'une étoile à deux étoiles : l'église Notre-Dame de Royan.

Le premier guide vert "Les Charentes" sort lundi prochain. Le découpage géographique du guide a évolué avec le temps, passant du guide Poitou-Charente à un ouvrage ciblé sur la Charente-Maritime et la Charente. Pour cette édition, 57 sites sont étoilés. 17 nouveaux sites obtiennent une étoile, dix en Charente et sept en Charente-Maritime. Le seul à passer d'une à deux étoiles, c'est l'église de Royan, achevée en 1958.

Intérieur de l'église de Royan © Maxppp - David Thierry

4 à 5 millions d'euros de travaux ont été réalisés ces cinq dernières années à l'église de Royan

Construite en béton brut, l'église est très atypique dans sa conception. Son apparence extérieure, séduit les uns et repoussent d'autres. En son sein, l'église est majestueuse et peut accueillir jusqu'à 2000 personnes. Avec des infiltrations d'eau récurrentes suite à de nombreuses tempêtes ces dernières années, d'important travaux sont menés depuis 4 à 5 ans. Quatre à cinq millions d'euros. D'autres vont venir jusqu'en 2022, sur les vitraux, le beffroi et puis un travail sera effectué également sur la mise en lumière de l'église, sur les abords aussi avec des créations de places de parkings.

L'église royanaise se hisse tout simplement dans le Top 3 des plus belles églises contemporaines de France

Pour Philippe Orain, le rédacteur en chef des guides verts Michelin, l'église royanaise se hisse tout simplement dans le Top 3 des plus belles églises contemporaines de France avec celle du Havre, et celle de Ronchamp dans l'Est de la France.

Une étoile "intéressant", deux étoiles "mérite le détours", et trois étoiles "vaut le voyage"

Trois sites à 3 étoiles en Charente-Maritime :

La Rochelle ***

Le Vieux Port de La Rochelle ***

Le zoo de La Palmyre ***

Un site à 3 étoiles en Charente :

La façade de la cathédrale d'Angoulême ***

22 sites à 2 étoiles en Charente-Maritime :

La vieille ville de La Rochelle **

La Tour de la Lanterne à La Rochelle **

La Tour St Nicolas à La Rochelle **

Le Museum d'histoire naturelle à La Rochelle **

L'Aquarium de La Rochelle **

L'Ile de Ré **

St Martin-de-Ré **

Les fortifications de St Martin-de-Ré **

Ars-en-Ré **

Rochefort **

L'Arsenal des Mers **

L'Hermione **

La Corderie Royale **

Brouage **

Royan **

Talmont-sur-Gironde **

Saintes **

L'Abbaye-aux-Dames **

La Crypte de Saint-Eutrope **

Le domaine de La Roche-Courbon **

Paléosite de St-Cézaire **

L'église de St Pierre d'Aulnay **

13 sites à 2 étoiles en Charente :

Cognac **

La ville du Cognac **

Le musée des Arts du Cognac **

Angoulême **

La ville haute d'Angoulême **

La Cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême **

Le trésor de la Cathédrale d'Angoulême **

La section d'archéologie du musée d'Angoulême **

La cité de la BD **

Cassinomagus **

Le Château de la Rochefoucauld **

Aubeterre-sur-Dronne **

L'Eglise souterraine Saint Jean d'Aubeterre-sur-Dronne **

