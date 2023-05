L’église Saint-Joseph rouvre ses portes à Marseille après 7 ans de travaux

« J’ai baptisé mon fils dans cet église, ça va être un bonheur de la voir vivre à nouveau », témoigne Elisabeth, ravie de la réouverture ce dimanche de Pentecôte de l'église Saint-Joseph, dans le 6e arrondissement de Marseille. Pour elle, la réouverture de l’église va permettre au quartier de revivre.

A cause des travaux en cours depuis sept ans, notamment pour restaurer la toiture du bâtiment, « on était obligés de se rassembler dans une plus petite église. Mais Marseille est une grande ville, elle doit avoir des églises à sa hauteur. »

La première messe de réouverture de l’église Saint-Joseph a lieu ce dimanche à 10h30, elle sera animée par le cardinal-archevêque de Marseille, Monseigneur Aveline.

Un lieu d'accueil pour les Marseillais dans le besoin

L'église rénové n'est pas un lieu réservé à ses fidèles. En effet, le curé de Saint-Joseph, le père François Buet, souhaite profiter de cette réouverture pour faire du lieu de culte un lieu d’accueil. « L’église Saint-Joseph va ouvrir ses portes à tous les Marseillais qui le souhaitent ».

Dans cet esprit d’accueil, le père François Buet a transformé, en mars 2023, l’ancien presbytère de l’église Saint-Joseph en centre d’accueil. Depuis trois mois, des bénévoles reçoivent des personnes dans le besoin et leur offrent une douche, un petit déjeuner ou encore une aide juridique et des soins médicaux. « La réouverture de l’église va aller de pair, je suis sûr, avec l’accueil de jour », explique le père François Buet.