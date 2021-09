L’EHPAD de Bois d’Amont menacé de fermeture

Les problèmes récurrents de sous-effectifs semblent aujourd’hui presque dérisoires au sein du "cantou du Risoux" comparé à la perspective de la fermeture administrative qui menace l'établissement. En effet, la moitié des dix employés refusent toujours de se faire vacciner contre le COVID. Le problème est que d'ici dix jours, ces cinq salariés devront présenter un pass sanitaire composé d'au moins une dose sous peine de voir leurs contrats suspendus, tout comme une partie de leur salaire.

Une structure familiale au bord de l'explosion

Au sein de cette structure quasi-familiale dans laquelle tout le monde se connaît, tout paraît pourtant normal au premier abord. Les résidents, au nombre de dix-huit, originaires du Haut Jura, sont tous vaccinés. Mais il n’en va pas de même pour les 10 personnels de service également de la région. Le directeur Frédéric David, qui supervise au total neuf EHPAD dans tout le Haut Jura, ne parvient toujours pas à convaincre les récalcitrants : _"C’est le seul cantou dans lequel j’ai 50 % du personnel qui n’est pas vacciné_. Partout ailleurs, nous sommes entre 80 et 100 % de personnels vaccinés."

Il semblerait que nous ayons sur Bois d’Amont des anti-vax actifs, notamment un médecin traitant sur place. Et la parole d’un médecin qui va dans ce sens a davantage d’importance que celle d’un directeur d’établissement. - Frédéric David

Frédéric DAVID, Directeur du SMAAHJ ( Syndicat Mixte d’Accompagnement des Ainés du Haut Jura ) auquel appartient l’Ephad de Bois d’Amont © Radio France - Claude Bruillot

Le médecin en question, Ana-Maria RATIU confirme : "_Je suis contre la vaccination systématique_. En tant que médecin référent de l’EHPAD, je considère que le personnel de service est jeune et en bonne santé. Pour moi, ils n’ont pas besoin de se faire vacciner." Sur la porte de la salle d’attente de son cabinet, le médecin a même apposé une affichette sur laquelle elle informe sa parentèle qu’elle cessera son activité si elle-même est forcée de se faire vacciner.

De son côté, face à l’urgence de la situation, Frédéric DAVID n’hésite plus à évoquer la fin des activités de l’EHPAD de Bois d’Amont. "Avec 5 salariés en moins, il est certain que nous ne pourrons plus fonctionner." Dans ce cas, le directeur tentera de recruter mais, en attendant les résidents devront être déplacés. "Les familles ne seront certainement pas contentes et on peut les comprendre", lâche-t-il.

Les employés taxent la direction de chantage à la vaccination

Les cinq employés de la maison de retraite de Bois d'Amont opposés à la vaccination, risquent la suspension et se disent sous pression. L'une d'entre elles, qui souhaite rester anonyme, n'hésite pas à accuser la direction de chantage. "En échange de la vaccination, la direction promet titularisation et formation. C’est scandaleux. De mon côté, je suis titulaire, mais si je perds mon emploi parce que je ne veux pas être vaccinée, j’irais devant la justice." L’un de ses collègues, présent à ses côtés, assure qu’il fera de même.

Une réunion de la dernière chance entre la direction et le personnel de la maison de retraite est programmée ce mardi 7 septembre. Mais d’ores et déjà, une session de recrutement a été programmée pour le 16 septembre, sur place, à Bois d’Amont.