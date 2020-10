L'Ehpad de Coulans-sur-Gée espère éviter un nouveau confinement

Alors que le port du masque est obligatoire depuis mardi dans la commune suite à un arrêté préfectoral, l'établissement pour personnes âgées de Coulans-sur-Gée a décidé de mettre en place des mesures plus strictes pour protéger les résidents et éviter qu'ils subissent un second confinement.

Face au regain du Covid 19 en France, certaines communes sont obligées d'adopter de nouvelles règles. C'est le cas de Coulans-sur-Gée. Après la découverte de 4 cas positifs parmi les 1770 habitants, le port du masque est désormais obligatoire par arrêté préfectoral dans cette petite commune située à l'Est du Mans. Les mesures sont également plus strictes dans l'Ehpad de Coulans-sur-Gée où tout est fait pour que les 58 résidents ne revivent pas un confinement total comme au printemps dernier.

"Oh c'était dur... c'était dur" raconte Marguerite, 93 ans assise sur une banquette avec quelques autres résidentes dans le réfectoire de l'établissement. "On était isolé, chacun dans notre chambre. On ne voyait personne. Ah ça non, ce n'était pas une vie. D'ailleurs il y en a beaucoup qui sont déstabilisés et il ne faudrait pas que ça recommence".

L'impact psychologique a été considérable explique la directrice, Élisabeth Guillot : "J'ai eu certains résidents qui m'ont dit que cela avait été la prison et même plus dur que les guerres qu'ils ont vécues". Nellie Doineau, infirmière opine du chef "L'isolement, l'impossibilité de voir leurs proches, cela a été intolérable pour eux". Mais elle souligne aussi les séquelles physiques de ces personnes âgées confinées pendant 2 mois dans leur studio de 33 m2. Ne pouvant pas marcher, plusieurs résidents ont fait face à une perte musculaire. "Quelques personnes sont aujourd'hui en fauteuil roulant et ne marchent plus".

Des visites limitées et des sorties suspendues pendant 14 jours

Actuellement, les résidents ne sont pas confinés dans leur chambre et les visites des proches restent possibles mais pas plus de deux à la fois par résident et jamais dans les espaces communs. Par ailleurs pendant 14 jours, en dehors des proches, aucune personne extérieure à l'établissement n'est autorisée, les portes sont fermées et les sorties des résidents chez leur famille sont suspendues.

La directrice espère ainsi que son Ehpad échappe à l'épidémie. Mais l'application de ce règlement plus stricte épuise aussi le personnel insiste Elisabeth Guillot. "Nous sommes tous fatigués. Il y a eu le confinement au printemps et on a dû s'adapter. On était tous au front, fatigué. C'était mieux cet été et là ça recommence. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas quand cela va s'arrêter. Certains ont craqué. Il y a eu des arrêts et puis on a beaucoup de mal à recruter. Or il faut aussi qu'on arrive à se ressourcer par ce qu'il faut qu'on tienne". A ce jour, l'Ehpad de Coulans-sur-Gée n'a eu aucun cas de Covid 19 parmi ses résidents.