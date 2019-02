L'ehpad de La Neuville à Amiens, seul établissement des Hauts-de-France à décrocher le label Humanitude

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées et handicapées (ehpad) de La Neuville à Amiens peut être fier. Après trois ans de démarches et de formations, il est le seul de la région des Hauts-de-France à obtenir le label Humanitude, garantie de "bientraitance".

Depuis trois ans, l'ehpad de la Neuville s'est engagé dans une démarche de bientraitance de ses 114 résidents récompensée ce mercredi par le label Humanitude explique le directeur de l'établissement, Guillaume Delalieu. Désormais c'est l'organisation qui s'adapte à la personne et non plus l'inverse. Aujourd'hui par exemple, les soins ne sont plus forcés. La toilette peut-être reportée à un autre moment de la journée. "C'est le résident qui décide" insiste le directeur de l'ehpad de La Neuville.

Surtout ne pas faire " à la place de"

L'autre objectif de ce label est de maintenir les personnes âgées ou handicapées au maximum autonomes. En étant à l'écoute de leurs choix et en ne faisant plus "à la place de" puisqu'après tout "nous sommes chez eux". A l'ehpad de La Neuville ne parlez pas de chambre mais de logement et plus question aujourd'hui d'entrer sans frapper et sans l'autorisation du résident. Des boîtes aux lettres ont même été installées à l'entrée de chaque logement ! Il est nécessaire de respecter leur intimité rappelle Guillaume Delalieu.

Pas d'embauches en plus mais une nouvelle organisation des équipes soignantes

La mise en place de ces nouvelles règles a pu se faire en changeant l'organisation des services. Il n'y a pas eu de recrutement explique le directeur qui admet que le plus dur a été de changer les habitudes, "d'accepter de faire autrement". Ce label Humanitude c'est aussi redonner du sens au travail des personnels pour Guillaume Delalieu : "Quand le soin est accepté, quand il n'y a pas de négociations cela se passe bien des deux côtés, pour le soignant comme pour la personne âgée".

Humanitude c'est aussi un label de bientraitance

Ce label ne signifie pas qu'avant, il y avait maltraitance dans l'ehpad nuance le directeur. Mais "parfois, par manque de moyens, il peut arriver que nous ne soyons pas assez bienveillants" reconnait Guillaume Delalieu qui rappelle le manque de moyens alloués à la prise en charge des personnes âgées. La bienveillance, c'est respecter l'intimité, les choix et le rythme des personnes âgées. Des valeurs essentielles au label Humanitude.

L'interview de Guillaume Delalieu, le directeur de l'ehpad de La Neuville à Amiens est à écouter ici.