La Maison Saint-Joseph de Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine) tente de maintenir du lien entre les 112 résidents de la la maison de retraite et l'extérieur. Elle invite celles et ceux qui le souhaitent à envoyer dessins, messages ou photos.

L'Ehpad de Saint-Aubin-du-Cormier attend vos messages et dessins pour ses résidents

Avec la mise en place du confinement et la propagation du coronavirus, la situation s'est rapidement tendue dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Déficit de matériel de protection, difficultés à détecter les résidents infectés, limitation de la propagation du virus ; les responsables d'Ehpad ont vite donné l'alerte. La plupart des maisons de retraite avaient d'ailleurs décidé de réduire les visites avant la mise en place des mesures de confinement au milieu du mois de mars.

Des conversations vidéos avec les proches

A Saint-Aubin-du-Cormier, au nord-est de Rennes (Ille-et-Vilaine), la Maison Saint-Joseph et ses 112 résidents reste pour le moment épargnée par le Covid-19. Pour permettre aux personnes âgées de communiquer avec leurs proches, le personnel organise des conversations via Skype sur rendez-vous chaque après-midi. L'Ehpad a aussi pu compter sur la solidarité du collège Pierre-de-Dreux, le lycée agricole a distribué des kits de protection, l'entreprise Clermont de Liffré a offert des masques et des surblouses.

Une page Facebook ouverte pour l'occasion

Le temps parait malgré tout bien long aux résidents et au personnel qui a dû adapter ses conditions de travail. Vincent Bonnisseau, cadre de santé dans l'établissement appelle donc ceux qui le souhaitent à encourager les équipes ou à réconforter les résidents en envoyant photos, messages, dessins à l'adresse suivante : solidarite.saint.joseph@gmail.com . Une page Facebook a également été créée par l'établissement.