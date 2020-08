L'Ehpad du Mas Rome de Limoges prêt à affronter la canicule

Les stores sont baissés en journée. À l'Ehpad du Mas Rome, on tente par tous les moyens d'apporter de la fraicheur dans les allées. Dans les allées de la maison de retraite, on ne dépasse pas les 25 degrés.

Les soignants s'occupent attentivement des 88 pensionnaires de l'établissement. Il faut veiller à ce qu'ils s'hydratent correctement. "_Le risque majeur, c'est la déshydratation_, souligne Annie Montayaud, directrice de l'Ehpad, Il faut veiller à ce que nos seniors boivent régulièrement. Nous servons aussi beaucoup de tisanes chaudes ou froides ainsi que des glaces au goûter."

Les ventilateurs supprimés

Avec la crise sanitaire, la directrice a supprimé les ventilateurs dans les chambres. "Le risque est que ces appareils brassent l'air et les possibles gouttelettes. Les règles sanitaires nous imposent donc de les enlever pour ne prendre aucun risque. Nous avons donc un système d'extracteur d'air qui renvoie vers l'extérieur." Le soir et le matin, les portes et les fenêtres sont ouvertes pour rafraichir un maximum les chambres.

Cet établissement accueille aussi des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Avec la canicule, il faut veiller à ce que ces malades ne se déplacent pas beaucoup. Les sorties sont aussi supprimées avec les grosses chaleurs.

Déjà confinés pendant la crise sanitaire, "les pensionnaires vivent une sorte de deuxième confinement" note le docteur Merle. Elle est coordinatrice médicale dans plusieurs Ehpad à Limoges. "C'est très difficile pour ces personnes qui ont déjà été enfermées dans leurs unités pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas de nouveaux sortir. Elles peuvent être de nouveaux perdus, on change leurs habitudes. Il faut donc être très attentif et à leur côté pendant ces moments compliqués. Ne plus sortir, ce n'est pas forcément évident pour des personnes qui déambulent souvent en temps normal."