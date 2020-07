L'Ehpad Korian La Riviera de Mougins temporairement reconfiné

L'Ehpad privé La Riviera à Mougins avait été durement touché au printemps dernier par l'épidémie de coronavirus avec 40 décès à déplorer sur les 119 résidents, en lien avec le virus. En fin de semaine dernière, une résidente a été hospitalisée au CH Simone Veil à Cannes pour un motif non lié au coronavirus. Elle a toutefois réalisé un test qui s'est avéré positif. Par précaution, la direction de l'Ehpad de Mougins a suspendu les visites et les mesures sanitaires sont à leur maximum, les repas se prennent en chambre individuelle.

Une soixantaine de résidents et les salariés testés

Des tests ont été menés auprès de la soixantaine de résidents et des salariés. Ils sont négatifs. Les derniers résultats sont attendus dans la matinée de mercredi, "si aucun cas n'est positif, les mesures de confinement à l'Ehpad La Riviera seront levées", indique un porte-parole de la direction. Il ajoute que "la patiente a déjà été malade du coronavirus en mars, puis elle a guéri. Ce test positif pourrait être une résurgence de traces du virus dans son corps".

David Huniau, délégué syndical Force Ouvrière au sein du groupe Korian et employé dans les Alpes-Maritimes indique qu' "au niveau matériel" ses collègues "ont tout ce qu'il faut, les résidents sont confinés en chambre et les salariés attribués à un étage, ils n'en bougent pas." Des salariés qu'il décrit comme fatigués moralement et même "blasés" : "Des familles ne respectent pas toujours le protocole sanitaire, Korian les autorise à visiter les pensionnaires l'après-midi mais toutes ne mettent pas de masque alors que c'est la règle et envoient parfois bouler les salariés."

La mairie de Cannes, de son côté, rappelle qu'à l'Hôpital Simone Veil de Cannes, "quatre patients positifs au coronavirus sont actuellement en service de médecine interne et infectiologie, trois âgés de 83, 89 et 92 ans en provenance de trois EHPAD différents, et une jeune femme d'origine étrangère âgée de 30 ans".