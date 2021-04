Les Jaune et Noir peuvent compter sur le soutien des résidents de l’Ehpad Les Tamaris à Aytré. Ballons, drapeaux, et chapeaux aux couleurs du club… Dimanche, ils suivront tous ensemble la demi-finale de la Champions Cup devant leur grande télé.

À Aytré, cet Ehpad vit au rythme des Jaune et Noir

Tout le monde derrière le Stade rochelais ! Dimanche 2 mai, les jaune et noir reçoivent les Irlandais du Leinster au Stade Marcel Deflandre. Une demi-finale de la Champion Cup, qui comme tous les matchs, se fera sans public. Il n'y aura pas non plus de haie d'honneur pour accueillir les joueurs. La préfecture de Charente-Maritime s’y est opposée. Ça n'empêchera pas la ville toute entière de vibrer pour son club. À l’image des quatre-vingt-dix résidents de l'Ehpad Les Tamaris à Aytré.

L'Ehpad Les Tamaris d'Aytré à fond derrière le Stade Rochelais

Déjà là pour les quarts de finale

Ils s'étaient donné rendez-vous pour les quarts de finale devant un écran géant installé dans l'Ehpad. "Il y avait de l'ambiance ! ", nous jure André Rousset, 95 ans. "Et de la bière à la mi-temps", ajoute-t-il. André est confiant pour dimanche, même si les Irlandais, "ce n'est pas de la rigolade".

La bande de supporters visionnera le match dans une salle remplie de drapeaux, de ballons aux couleurs du stade et de vêtements assortis. Yves Bresson, grand supporter, aura son chapeau. “Regarder le match, ça me fait quelque chose", avoue-t-il.

C'est Sylvie Gamet, accompagnante sociale à l'Ehpad, qui organise ces soirées. Autour du cou, son bandana du Stade rochelais ne la quitte pas. "Je vais chercher trois résidents. Et après les autres viennent. Ils sont curieux et restent avec nous".

Ces petites soirées lui permettent aussi d'oublier les moments lourds. Il y a encore quelques mois, les résidents étaient encore confinés dans leur chambre. "Une période très dure", se remémore Sylvie.

En attendant, elle économise sa voix pour dimanche. Il lui en faudra encore un peu, lorsque les Rochelais iront en finale.