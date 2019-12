L'élection de Miss et Mister Jeunesse Dordogne ce dimanche 22 décembre à Razac sur l'Isle

12 jeunes filles et quatre garçons participent à l'élection de Miss et Mister Jeunesse Dordogne ce dimanche 22 décembre à Razac sur l'Isle. Ils sont âgés de 15 à 20 ans et ont été sélectionnés sans critères de taille, ni de poids.