L'élection du maire de la commune nouvelle de Château-Gontier-sur-Mayenne se déroulera mardi prochain

Château-Gontier, France

On connaîtra mardi prochain le nom du maire de la commune nouvelle Château-Gontier-sur-Mayenne.

L'élection se déroulera à l'occasion de l'installation du conseil municipal de la nouvelle entité qui regroupe Château-Gontier, Azé et Saint-Fort. Une fusion qui prendra effet le 1er janvier 2019.

Château-Gontier-sur-Mayenne deviendra ainsi la 2ème ville la plus peuplée du département avec 17.000 habitants.

Le maire élu invitera ensuite les membres du conseil à procéder à l'élection des adjoints.