Plus de 1 000 personnes à la marche pour le climat à Montpellier

Plus de 1000 personnes se sont réunies à la marche pour le climat à Montpellier. Une mobilisation plus importante que fin mars. À la veille du premier tour de l'élection présidentielle, le vote de dimanche était dans les pensées des manifestants.

Une marche pour le climat a réuni plus de 1 000 personnes, selon la police, ce samedi matin à Montpellier. Le cortège est parti à 11 h de la Place de la Comédie en direction de la gare Saint-Roch puis a fini par rejoindre le Parc Montcalm. Des stands y étaient installés par des associations locales pour sensibiliser sur les questions environnementales.

Cette marche pour le climat a réuni plus de personnes que fin mars où il y avait environ 300 manifestants. Un rassemblement plus important la veille du premier tour de l'élection présidentielle. "Il faut que tous les candidats entendent le message que c'est un enjeu important pour la population et que ce soit pris en compte par le prochaine gouvernement. Quelque soit le candidat qui passe" explique Olivier, 52 ans, chercheur dans la gestion de l'eau.

Une marche pour le climat la veille du premier tour de l'élection présidentielle

Mélodie, 25 ans, brandit son panneau sur lequel elle a dessiné une terre qui brûle. Pour elle, l'enjeu climatique se joue dans le changement de comportement au quotidien, dans la manifestation et dans le vote : "Si chacun motive son petit cercle proche à voter pour quelqu'un qui peut agir pour la justice sociale et climatique, ça donne de l'espoir."

Emilie, 36 ans, est éducatrice spécialisée. Elle voulait s'abstenir de voter mais a finalement changé d'avis. Elle va se faire entendre dans la rue et au bureau de vote : "On marche pour essayer de mobiliser les consciences et on va voter parce que c'est le prochain quinquennat qui va être fondamental dans les décisions qui vont être prises pour le climat." Son fils lui tient la main. Charlie a 10 ans. Il ne pourra pas aller aux urnes ce dimanche mais reste concerné par les questions environnementales : "C'est mon avenir un peu qui est en jeu. Moi, je peux pas faire grand chose, mais si on s'y met tous, on peut."

Reportage de France Bleu Hérault à la marche pour le climat de Montpellier. Copier

Le cortège est parti de la Place de la Comédie à 11 h. © Radio France - Morgane Guiomard