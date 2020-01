Après l'alerte par l'association One Voice, la meute de chiens d'Azerat n'est toujours pas aux normes

Le propriétaire de la meute de chiens d'Azerat, mis en cause par l'association One Voice n'a toujours pas répondu à l'injonction des services vétérinaires.

C'est l'association One Voice qui avait publié des photos à l'automne dernier pour dénoncer les conditions de vie d'une centaine de chiens à Azerat dans le terrassonnais. Deux vidéos avaient également été diffusées. Pour One Voice, ces animaux sont malades et leur nourriture est rongée par les vers. Mais pour les services vétérinaires qui ont contrôlé cette meute plusieurs fois, les chiens sont trop nombreux mais en bonne condition physique.

One Voice met encore la pression.

Ce lundi 20 janvier, l'association One Voice a de nouveau donné l'alerte, de manière à pousser les autorités à réagir.

La meute composée d'une centaine de chiens a été ramenée à 75 mais l'injonction au titre des installations classées pour la protection de l'environnement avait ramené le nombre de chiens à 45. l'injonction n'est donc pas respectée et le détenteur des chiens a été verbalisé et va être soumis à une astreinte financière de 20 euros par jour, jusqu'à ce que le nombre d'animaux descende au niveau exigé.