L'élite des archers mondiaux à Nîmes pour le tournoi international "indoor"

La 24e édition du tournoi international "indoor" de Tir à l'arc a lieu du 21 au 23 janvier à Nîmes. Quelque 700 sportifs venus de 27 pays y participent. La compétition a lieu à huis clos.

Quel rapport entre Nîmes et Las Vegas ? C'est dans ces deux villes que se déroule l'un des manches du circuit de coupe du monde en salle de tir à l'arc, le "Indoor world series". Celle de Nîmes a lieu du 21 au 23 juin au Parc des expos et au Parnasse de Nîmes. Quelque 700 archers, hommes et femmes, venus de de 27 pays sont présents pour cette 24e édition. Elle aura lieu cette année à huis clos, Covid oblige. Pour suivre la compétition, le site nimesarchery.com. ou sur World Archery TV, la chaîne de la Fédération internationale.

"L'essence même du sport, c'est de proposer du spectacle confie Pierre Plihon, membre de l'équipe de France et de l'Arc Club de Nîmes. C'est dommage de ne pas avoir de public mais ce sera une belle compétition." Pierre Plihon qui espère y réaliser une belle performance, comme l'autre Nîmois, Jean-Charles Valladont qui a déjà remporté le tournoi deux fois.