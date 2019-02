L'Elysée répond à la Maman bretonne qui avait écrit à Emmanuel Macron

Saint-Pol-de-Léon, France

France Bleu vous avait raconté le combat de cette Maman qui se bat pour son fils. Son petit Liam est lourdement handicapé et elle se débat dans les méandres des dossiers administratifs. Elle a d'ailleurs créé une page Facebook pour raconter le quotidien du petit garçon et les difficultés qu'elle rencontre. Dans son courrier, on pouvait lire : "par exemple on doit lui acheter un fauteuil de bain, il ne rentre plus dans les baignoires de bébés. On a de la chance d'avoir une association car ce fauteuil coûte 1.500 euros. Je pense à ceux qui n'ont pas d'association : comment font-ils ?"

"Emmanuel Macron a pris connaissance avec une grande attention de votre témoignage"

Elle vient de recevoir une réponse de l'Elysée, signée du Chef de cabinet d'Emmanuel Macron. Il affirme que "Emmanuel Macron a pris connaissance avec une grande attention de votre témoignage" et ajoute que "le Chef de l'Etat est convaincu que nous devons mener une action volontaire sur le handicap".

Il précise également que ses observations ont été transmises à la Secrétaire d'Etat en charge des personnes handicapées.

"Pas convaincue qu'il a vraiment pris le temps de lire "

La Maman de Liam, Ophélie, qui avait écrit au nom de son fils, explique qu'elle "n'est pas convaincue qu'il a vraiment pris le temps de lire sa lettre ou plutôt ma lettre mais en tout cas elle a eu une réponse".

"On continuera à se battre pour que le handicap soit reconnu vraiment dans ce pays"

Elle ajoute : "Donc on continuera à se battre pour notre cause, pour que notre quotidien devienne plus simple, pour que l'administration soit plus légère et que le handicap soit reconnu vraiment dans ce pays."