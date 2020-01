L'émotion de Karine Boursaud, la mère d'Anthony Boursaud, qui vient de boucler son premier Dakar

C'est une victoire sur lui-même : le pilote moto de Boussac, Anthony Boursaud, a terminé son premier rallye Dakar. Sa mère, Karine Boursaud, a partagé son émotion sur France Bleu Creuse.

Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France

Il a terminé 33ème de la douzième et dernière étape et il achève le rallye Dakar en 37ème position au classement général. Le pilote moto de 24 ans, Anthony Boursaud, a terminé le rallye le plus difficile de la planète ce vendredi 17 janvier. Une victoire à titre personnel pour celui qui, l'an dernier, avait dû abandonner deux jours avant la fin à cause d'une fracture au poignet.

C'est vraiment intense, c'est quelque chose qu'on n'imagine même pas. C'est un rêve depuis tout petit, il regardait le Dakar alors qu'il avait quatre, cinq ans. Jamais je n'aurais imaginé qu'il en arriverait là. Je suis très fière de lui. - Karine Boursaud, sa mère

Anthony Boursaud a chuté, jeudi 16 janvier, et s'est fait légèrement mal à l'épaule. Un moment dur pour la famille, à l'image de toute la course : les proches, restés en Creuse, ont suivi la progression d'Anthony au quotidien, les yeux vissés du matin au soir sur l'application mobile du rallye. "On attend, on attend que les journées passent, qu'il n'y ait pas de chute, qu'il aille bien, que la mécanique tienne, que tout se passe bien", raconte Karine Boursaud.

Sa famille n'a pu l'avoir que deux fois au téléphone, pour le reste, ils échangent des messages et surtout, ils angoissent. "Et là, ça y est, c'est fait", raconte Karine Boursaud, très émue.

Anthony Boursaud rentre en Creuse dimanche soir. Sa famille, ses amis et tous ses soutiens l'attendront à la gare de La Souterraine pour l'accueillir.