L'émotion de l'écrivain journaliste Henry-Jean Servat, ami de 40 ans de Mylène Demongeot

Il pourrait parler de sa grande amie pendant des heures. L'histoire entre Henry-Jean Servat et Mylène Demongeot, c'est une histoire longue de 40 ans : "C'est la première actrice que j'ai connu physiquement, je débutais dans le métier de journaliste à Paris Match. Mylène était venue à Montpellier pour inaugurer une discothèque, elle connaissait le propriétaire qui était le fils d'amis de ses parents. Il a demandé à Mylène de devenir la marraine de ce lieu, qui s'appelait le Grand Odéon, moi j'étais petit journaliste et quand j'ai vu arriver Mylène Demongeot, je suis tombé en amitié avec elle, et pendant 41 ans, on ne s'est pas quittés."

ⓘ Publicité

"On s'appelait deux à trois fois par semaine...j'adorais Mylène... j'adorais Mylène Demongeot" Henry-Jean Servat, écrivain et journaliste

Mylène Demongeot, une femme engagée et indignée

Mylène Demongeot était connue pour son engagement contre la maltraitance animale, elle était d'ailleurs la marraine du Refuge de l'Arche de Château-Gontier-sur-Mayenne. Mais ce n'était pas son seul combat, rappelle Henry-Jean Servat "On croit que Mylène n'aimait que les animaux, ce n'était pas vrai, elle était engagée contre les mines anti-personnelles, pour le droit à l'avortement.. ce que j'adorais chez elle c'est qu'elle était capable de s'indigner, de batailler, comme Bardot, Mylène, elle mettait des baskets et elle partait manifester, gueuler, elle était jusqu'au-boutiste. Elle avait 87 ans, mais dans sa tête, elle en avait 25. Elle était combattive, passionnée. "

L'actrice vivait depuis 10 ans à Chätelain dans le sud Mayenne entourée de pleins d'animaux, le célèbre journaliste Henry-Jean Servat, a pu s'en rendre compte "chez Mylène c'était l'arche de Noé, quand je dormais là-bas, les canards sautaient par la fenêtre, rentraient dans la maison , elle vivait au milieu des animaux, la seule chose qu'elle ne pouvait pas avoir c'était des chiens, parce que quand elle vivait dans le sud, elle avait un énorme chien, qui avait bouffé ses canards et qui couraient après ses poules, et puis entre les chiens et les chats, ce n'est pas toujours génial, et comme elle avait plein de chats qu'elle trimbalait entre Paris et Châtelain…."

Elle cherchait une maison sur la Riviera...elle s'installe finalement en Mayenne

Mylène Demongeot a été victime d'une escroquerie financière. Elle aurait perdu 2 millions d'euros. Celle qui est née à Nice, et qui adorait la Côte d'Azur, voulait finir sa vie sur la Riviera. Elle n'avait plus les moyens de s'installer dans le sud, donc elle s'était rabattue sur la Mayenne, mais comme le rappelle son ami, Henry-Jean Servat, "elle a acheté cette longère à Châtelain, elle était venue en Mayenne par force, mais elle avait appris à adorer le paysage mayennais, elle était très fière de vivre ici, elle était folle d'amour pour cette région."

"Gardez-là, je vous en supplie, gardez-là dans vos cœurs, et dans vos souvenirs, c'était une femme vraiment formidable." Henry-Jean Servat