L'émotion de la première rencontre entre la famille Afghane et la délégation montpelliéraine

Le plus ému de tous ,c'est Jean Choukour, il attendait mais redoutait aussi, nous avait-il confié la veille, cette première rencontre avec la famille Ghazniwal, car il savait qu'elle déborderait d'émotion.

Jean Choukour est le président de l' Association Adam, des Amis des Afghans de Montpellier, il est lui même afghan par son père, français par sa mère, venu comme son père faire ses études en France, en 1968, il n'en est jamais reparti. Il a travaillé comme architecte à la ville de Montpellier. C'est lui que Mickael Delafosse a contacté pour faire partie de la délégation de la ville qui allait chercher la famille de l'ancien maire de Ghazni exfiltrée d' Afghanistan et arrivée à Skopje et faire l'interprète car ils ne parlent que le persan afghan.

Hakimullah Ghazniwal en liaison vidéo avec le maire de Montpellier © Radio France - Pascale Viktory

La rencontre a eu lieu ce mercredi à l'hôtel où se trouve la famille depuis leur arrivée à Skopje le 8 octobre dernier.

Jean Choukour avait peur d'avoir perdu "sa langue natale" qu'il ne pratique quasiment plus depuis de nombreuses années, c'est vite revenu, comme l'émotion qui l'a littéralement submergé à leur rencontre, la deuxième, car Jean Choukour était là, aux côtés de Georges Frêche, en 2003 lors de la venue d'Hakimullah Ghazniwal, alors maire de la commune afghane de Ghazny. Lui se souvient de tout, c'est qu'il explique à Jean Choukour, d'ailleurs s'ils n'ont pas pu emporter grand chose dans leur fuite de l' Afghanistan, il a avec lui la médaille de citoyen d'honneur que Georges Frêche lui avait remise.

Un premier échange a pu se faire par visio avec Michaël Delafosse, resté à Montpellier, l'ex maire de Ghazny le remercie d'avoir répondu à son appel à l'aide pour lui et toute sa famille, les 10 membres sont là, fils et fille à ses côtés, qui parlent un peu anglais et répètent qu'ils sont " very happy to be in Skopje and at Montpellier.", où ils espèrent pouvoir poursuivre leurs études de médecine, droit et d'informatique.

L'ex maire de Ghazny et Christian Assaf © Radio France - Pascale Viktory

Ce sont les policiers macédoniens qui interrompent cette première rencontre, et qui nous invitent à quitter l'hôtel où la famille Ghazniwal elle restera jusqu'à son transfert vers l'aéroport ce mercredi soir.