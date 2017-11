L'émotion des Bretons à New York après l'attentat

L'émotion est encore vive à New York après l'attentat qui a fait huit morts dans Manhattan le mardi 31 octobre. Une camionnette a foncé dans la foule, dans le même quartier que celui du World Trade Center.

Impossible de ne pas penser au 11 septembre 2001. C'est ce que disent les Bretons qui vivent à New York. Laurent Corbel fait partie de l'association Breizh Amerika, il travaille à Manhattan. Il raconte que le quartier est bouclé depuis l'attentat du 31 octobre : "Il y a toujours beaucoup de policiers, des hélicoptères survolent la ville non-stop. Donc l'ambiance est très tendue."

"Ce n'est pas l'ampleur du 11 septembre mais ça rappelle le 11 septembre 2001"

Laurent Corbel ajoute : "L'attaque a eu lieu à 5 blocs des Twin Towers donc les riverains et les habitants doivent probablement revivre des choses fortes." C'est le cas d'Alan Jézéquel, Finistérien originaire de Lanhouarneau et installé à New York depuis très longtemps. Il était sur place au moment de l'attentat contre les tours jumelles : "Tout le monde est étonné que ça arrive encore ici, ça n'arrête pas. Ce n'est pas l'ampleur du 11 septembre mais ça rappelle le 11 septembre 2001."

Malgré l'émotion, la vie continue pour les Bretons comme pour l'ensemble des New Yorkais. Ils ont pu assister à la traditionnelle parade d'Halloween dans les rues de Manhattan et ils se préparent désormais pour le marathon de New York maintenu le dimanche 5 novembre.