L'émotion des policiers indriens rendant hommage à Xavier Jugelé

Les policiers de Châteauroux ont observé une minute de silence ce mardi à 11h lors d'une cérémonie en hommage à Xavier Jugelé, le policier abattu dans l'attaque terroriste sur les Champs Elysées à Paris le 20 avril.

Il est 11h. Le ciel est lourd, les nuages sont bas. Dans la cour du commissariat de Châteauroux, les regards se perdent sur le bitume. Le cérémonial est toujours le même. Les mots aussi, tristement répétés, d'attentat en attentat. Hommage. Souvenir. Mémoire. Sacrifice. Devoir. Garde-à-vous.

Puis ne reste que le silence. Et l'émotion des policiers, des officiers, des élus, du Préfet.

"C'est tragique. On pense évidemment à sa famille. On pense à la carrière brillante de Xavier. Il allait être affecté à un nouveau poste bientôt..." Seymour Morsy se tait. Le Préfet de l'Indre, pourtant rompu -trop rompu sans doute- à l'exercice, ne cherche pas à cacher son émotion. "Quand même... ils ne comptent pas leur temps ! Ils sont tout le temps là... et maintenant, pour notre sécurité, ils meurent... C'est normal qu'on soit ému".

Une délégation de policiers de la région Centre-Val-de-Loire est partie ensuite assister aux obsèques de Xavier Jugelé à Romorantin ce mardi après-midi.