L'émotion du Drômois François Sarano après la mort de Jacques Perrin : "Il m'a construit"

L'acteur et réalisateur Jacques Perrin est mort ce jeudi 21 avril à l'âge de 80 ans. Pendant dix ans, il a travaillé avec François Sarano, plongeur et docteur en océanographie sur le film "Océans" notamment. Le Valentinois nous confie particulièrement ému : "Il a fait ce que je suis aujourd'hui".

Les bons souvenirs remontent à l'heure où la mauvaise nouvelle tombe. Jacques Perrin est mort ce jeudi 21 avril à l'âge de 80 ans. François Sarano, le docteur en océanographie et plongeur, originaire de Valence, se remémore, très ému, les dix ans passés aux côtés de l'acteur et réalisateur.

C'est une tranche de vie - François Sarano

Ensemble, ils ont travaillé sur le scénario du film "Océans" sorti en 2010, avec Stéphane Durand ou encore Jacques Cluzaud. On le voit même plonger dans le film au plus près d'un grand requin blanc. "Cela a été un bonheur et un honneur d'être au sein de son équipe. Nous avons passé plus de dix ans ensemble, c'est une tranche de vie", témoigne François Sarano. Il loue le talent de Jacques Perrin : "C'était un poète, un génie de l'image, quelqu'un qui sait transmettre les émotions que la nature et le monde lui inspirent. C'était un généreux".

François Sarano le dit, trémolos dans la voix, c'est Jacques Perrin qui l'a construit : "Il a fait ce que je suis. J'ai beaucoup appris chez Cousteau mais c'est lui qui véritablement m'a fait découvrir la mer au-delà de tout ce que j'avais appris à l'université comme océanographe. C'est lui qui m'a fait ressentir et qui m'a fait comprendre la vie en mer. C'est une transformation profonde qu'il a su faire naitre chez moi".

Pas étonnant qu'en 2017, c'est Jacques Perrin que choisit François Sarano lors de la remise de la légion d'honneur : "C'était un moment que je voulais partager avec les amis les plus proches. Il a eu la délicatesse d'accepter". Le Drômois se rappelle les voyages - les vrais et ceux qu'ils imaginaient - les longues discussions qui partaient de quelques mots. François Sarano conclut : "C'est difficile de parler de quelqu'un qu'on aime dans ces moments-là".