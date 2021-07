Tours : la cohabitation difficile entre riverains et livreurs de repas à domicile

La cohabitation entre riverains et livreurs de repas à domicile est parfois compliquée à Tours. Entre le bruit et les infractions au code de la route, les nuisances provoquent des crispations, mais la ville est impuissante en raison du "flou juridique" qui encadre le fonctionnement des plateformes.

Les livreurs de repas à domicile font désormais partie de notre quotidien. Une présence qui s'est renforcée avec la période de confinement. Mais certains riverains et commerçants tourangeaux se plaignent de leurs rassemblements, parfois bruyants, et de certaines conduites dangereuses.

Des plaintes régulières

"Ils pensent qu'ils sont prioritaires partout". Au Carrefour City de la rue des Halles, à Tours, le directeur adjoint Jonathan Derosier a déjà été gêné par les livreurs de repas à domicile. Notamment leur conduite, parfois dangereuse, sur des scooters. "Ils attendent au milieu de la route, ou circulent à contresens."

D'autres riverains se sont plaint auprès de la mairie. En cause, les nuisances sonores qu'occasionnent les regroupement de livreurs, quand ils attendent les commandes jusqu'à tard le soir. Des critiques que nuance Enoch, livreur depuis un an : "On ne m'a jamais demandé de bouger. En général, on est respectueux du voisinage et on ne fait pas trop de bruit".

Suite aux plaintes, les livreurs ne se rassemblent plus sur la place à côté de la Tour de l'Horloge depuis plusieurs mois, à Tours.. © Radio France - Solène Gardré

Même si Jonathan Derosier utilise les services de livraison pour son commerce, il a contacté les plate-formes pour signaler le comportement de certains livreurs. Mais, à distance, les possiblités sont limitées. Deliveroo envoie des mails ou des messages via l'application. "Nous sommes aussi passés dans plusieurs villes, comme à Tours, pour sensibiliser les livreurs", explique Damien Stéfant, le porte-parole de Deliveroo en France. "C'est plus efficace que communiquer par voie numérique" concède-t-il.

"Personne n'est réellement en charge"

Mais cet encadrement in situ ne se fait que ponctuellement, ce que regrette Philippe Geiger, l'adjoint à la tranquillité publique de la ville de Tours. "Deliveroo et Uber ont bien fait des activités de sensibilisation auprès des livreurs. Mais après, ils repartent et il n'y a plus personne." La municipalité doit alors prendre le relai. "Nous demandons à la police de disperser certains rassemblements trop importants. Mais c'est sans fin."

L'élu regrette un système "anormal" où "personne n'est réellement en charge". Car les livreurs ne sont pas considérés comme des employés par Uber ou Deliveroo.

En ce qui concerne les rassemblements bruyants, les interventions des plate-formes de livraison et de la police municipale ont peu à peu formées de nouvelles habitudes. "A ce jour, il n'y a plus personne devant mon magasin", constate le vice-directeur du Carrefour City des Halles, Jonathan Derosier.

On est à la fois consommateur, et on regrette que ça se passe comme ça.

Mais le problème reste intact pour les infractions du code de la route, selon Philippe Geiger. L'élu a réfléchi sérieusement à prendre un arrêté anti-scooter, comme à Nantes. "Pour le moment, on attend, car le nombre de livreurs a un peu baissé avec le déconfinement, explique-t-il.

Pour lui, le "flou juridique" autour de l'encadrement des livreurs maintient le problème. Sans compter que commander est une habitude désormais solidement ancrée dans notre quotidien. "Il arrive souvent que des gens qui se plaignent soient des utilisateurs de livreurs, remarque Philippe Geiger. On est à la fois consommateur, et on regrette que ça se passe comme ça. Il y a peut-être une question à se poser", conclut-il.