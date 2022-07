L'Enclave des Papes en vigilance orange canicule

La vigilance orange canicule vient d'être activée dans le département voisin de la Drôme et donc, dans l'Enclave des Papes. Les températures maximales vont flirter avec les 39 à 40 degrés dans les prochains jours.

La vigilance orange canicule vient d'être activée dans le département voisin de la Drôme et donc, dans son enclave vauclusienne composée des communes de Visan, Valréas, Grillon et Richerenches. Les températures maxi vont grimper dans les prochains jours en raison d'une nouvelle vague de chaleur. Le mercure devrait approcher voire dépasser les 40° par endroit. Ce "coup de chaud" annoncé appelle à la plus grande vigilance, en particulier chez les personnes fragiles ou malades.