Bioéthique : "L'enfant est un don, il n'est pas un droit" estime l'évêque d'Amiens

Amiens, France

Des Picards manifesteront à Paris dimanche contre le projet de loi sur la bioéthique dont le premier article a été adopté par les députés en première lecture le 26 septembre dernier. Deux cars affrétés par l'Association Familiale Catholique partiront à 9h du cirque d'Amiens. L'évêque d'Amiens n'appelle pas formellement ses fidèles à rejoindre le rassemblement mais "ce projet de loi pose question" relève Monseigneur Olivier Leborgne.

La loi va peut-être institutionnalisée l'absence du père

C'est d'abord "une évolution grave" de la médecine considère l'évêque d'Amiens pour qui, avec ce projet de loi sur la bioéthique et l'ouverture de la PMA ( Procréation Médicalement Assistée), "la médecine n'a plus vocation à soigner" mais s'ouvre au "libre marché". Monseigneur Oliver Leborgne regrette aussi que "le principe de précaution ne s'applique pas sur les générations et la filiation". Surtout dit-il, on ne pense pas à l'enfant : "l'enfant qui est un don mais ce n'est pas un droit".

Ne demandons pas à l'évêque de penser à la place des baptisés

L'évêque d'Amiens n'appelle pas formellement ses fidèles à participer dimanche à Paris au rassemblement contre le projet de loi sur la bioéthique. Mais "manifester est un droit pour tous" et il faut s'en saisir si on l'estime nécessaire glisse Monseigneur Olivier Leborgne pour qui il existe aussi d'autres manières d'exprimer ses opinions, en contactant par exemple ses députés et sénateurs. Mais pas question pour lui d'en dire plus : " Ne demandons pas à l'évêque de penser à la place des baptisés".

L'interview de Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Amiens est à réécouter ici.