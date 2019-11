"La présence de l'enfant n'est pas un frein" aux violences conjugales, selon une docteure en psychologie

Les enfants sont des "co-victimes des féminicides", ce sont les mots de Fatima Benomar, membre du collectif "Nous Toutes" ce mardi 12 novembre, après un 131ème féminicide pour cette année 2019.

Une femme aurait été poignardée par son conjoint ce dimanche 10 novembre, en Alsace et il a été mis en examen pour meurtre ce mardi par le Parquet de Strasbourg. La fille de la victime explique "avoir vu sa mère mourir".

Un colloque était justement organisé ce mardi 12 novembre à Laval par l'association Femmes Solidaires 53, sur les enfants face aux violences conjugales. 170 professionnels étaient là (sages-femmes, juristes, etc.) pour mieux comprendre la souffrance de l'enfant.

Karen Sadlier, docteure en psychologie clinique nous explique que cette souffrance, est un danger sur le long terme.

Ces enfants sont face à un modèle parental dans lequel la négociation n'est pas possible. C'est un modèle où il y a l'auteur qui est en position haute, qui impose les choses par la violence ou la menace, et un parent en position basse, la victime qui subit. Souvent les enfants peuvent reproduire ce modèle. Soit en position haute, et il y a plus de risques qu'ils soient auteurs d'un type de violences, dans le couple, au travail, etc. Soit en position basse et ils deviennent victimes de violences, de maltraitances.