L'enfer de Thomas, jeune collégien marseillais, victime de harcèlement scolaire

Le calvaire de Thomas* a débuté il y a plusieurs années à l'école primaire. Cet enfant timide qui a par ailleurs des troubles de dyspraxie et dysgraphie doit être accompagné en classe d’une Auxiliaire de vie scolaire (AVS). Il est est le souffre douleur d’autres élèves. Il se souvient encore des bousculades et menaces dont il était victime : "Déja au Cours Préparatoire, on me donnait des claques, me bousculait, on me frappait souvent. Les années suivantes, il y avait un élève qui me menaçait de mort et tambourinait à la porte quand j'allais me réfugier aux toilettes." Thomas et sa maman mettent alors beaucoup d’espoir dans un déménagement sur Marseille et l'entrée au collège. L'année de 6e se passe plutôt bien pour Thomas, mais cela ne dure pas longtemps : "J'ai découvert que j'étais gay", explique Thomas : "Je me suis confié à une amie qui l'a dit à une autre fille et ça a fait le tour du collège".

Des insultes à répétition sur les réseaux sociaux

À la rentrée suivante, son quotidien devient un enfer : du harcèlement de la part de trois élèves, dont deux sur Instagram "tous les jours des insultes comme "PD, va te faire enc.., je me suis effondré parce que j'en pouvais plus... " Thomas pense alors au pire. "J'ai décidé de sauter par le balcon du 6e étage, c'est ma mère qui m'a retenu par le pied et a appelé les pompiers." Et ce n'est pas la seule tentative de suicide de Thomas. Des certificats médicaux parlent de « troubles anxieux sévères » dus notamment à un harcèlement scolaire grave. Malgré leurs nombreuses actions et démarches, Thomas et sa maman ont l’impression de ne pas être écoutés et encore moins entendus. Cette année en 4e, le jeune collégien s’est retrouvé dans la même classe qu’un de ses harceleurs, le comble de l’indifférence et de l’injustice pour Thomas, qui est déscolarisé depuis décembre et suit des cours à domicile

"J'aimerais juste pourvoir suivre mes cours tranquillement" - Thomas*, 13 ans

Ce collégien qui présente de bons résultats scolaires et veut devenir avocat ne souhaite qu'une chose, pouvoir suivre ses cours tranquillement et, poursuit-il, "vivre ma vie de collégien avec mes amis, sans la boule au ventre et le stress en permanence, sans me demander ce qui va m'arriver, quand ça va m'arriver... surtout que _je ne comprends toujours pas pourquoi ça m'arrive... J'ai fait de mal à personne_. Je ne suis pas en colère, la colère ça n'apporte rien." La maman de Thomas a porté plainte et la défenseure des droits s'est saisie de l'affaire. Chaque année en France, 700.000 enfants sont victimes de harcèlement scolaire soit 1 enfant sur 10 (d'après les chiffres de 2018 publiés par le ministère de l'Éducation Nationale). Un numéro d'écoute et de conseil existe pour les victimes : le 3020, numéro vert. Et le 0800.200.000, si le harcèlement se fait sur internet ou via les réseaux sociaux. Les peines encourues vont de deux ans et demi à trois ans et demi d'emprisonnement, en fonction de l'âge du harceleur, et 7.500 euros d'amende.

*le prénom a été modifié