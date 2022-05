L'enfer pour se garer à Marseille : "je tourne, je tourne et je chope des PV !"

Alors que la ville de Marseille par en guerre contre le stationnement anarchique, beaucoup de Marseillais peinent à se garer et à circuler. La voiture reste le moyen de transport privilégié, faute d'alternatives crédibles et suffisantes pour se déplacer.

La ville de Marseille procède à 70 verbalisations et 10 enlèvement par heure pour stationnement gênant et dangereux.

C'est un véritablement fléau à Marseille : le stationnement anarchique ou l'enfer pour se garer dans la 2e ville de France. Trop de voitures, pas assez de places et des parkings trop chers ainsi qu'une offre de transports en commun encore famélique. Voilà pour le constat.

Avec 70 PV et 10 mises en fourrière par heure, Marseille détient sans doute un record national. La ville prône désormais la tolérance zéro et part en guerre contre le stationnement sauvage. Au-delà des contrôles quotidiens, des opérations coup de poing sont organisées chaque mois en centre-ville. Comme ce mercredi autour de la gare, aux Catalans et boulevard Baille avec un bilan éloquent : 500 verbalisations et 50 véhicules enlevés en quatre heures !

France Bleu Provence a testé l'enfer du stationnement dans le 1er arrondissement de Marseille.

"Je tourne, je tourne et je choppe des PV !" - un automobiliste marseillais Copier

Jusqu'à 17 euros pour 2 heures et demie de stationnement en zone rouge

Selon les chiffres de la mairie, 70.000 PV ont été dressés et 7.000 mises en fourrière pour stationnement dangereux ou gênant depuis le 1er janvier. Auxquels il faut ajouter 3.000 voitures ventouses retirées des rues de Marseille chaque année.

À Marseille, tout le centre-ville est payant de 9h à 19h sauf dimanche et jours fériés. Les tarifs varient selon les zones - jaune, orange et rouge (plus c'est foncé plus c'est cher et le délai de stationnement limité). Il faut ainsi compter 50 centimes la demie heure, jusqu'à 4 euros les 2 heures et même 17 euros les 2 heures et demie en zone rouge comme le secteur de la gare, le Cours Lieutaud et la rue Paradis.

Des parkings sous-terrain trop chers

Enfin Marseille compte une cinquantaine de parkings publics (malgré nos demandes, la Métropole n'est pas en mesure de communiquer le nombre officiel de places de parkings. Il est tout aussi impossible de donner précisément les places de stationnements à Marseille. ndlr) aux tarifs variables selon l'endroit : pour le parking Gambetta par exemple, comptez 2,70 euros pour une heure, 13,70 euros les 6 heures et 16 euros la journée.