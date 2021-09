L'engouement des supporters du Limoges CSP pour le premier entraînement public à Beaublanc

Après un an sans avoir assisté à un entraînement, plus de 600 personnes sont venus honorer le premier entraînement du Limoges CSP ouvert au public.

Pass sanitaire en poche, les supporters de l'équipe de basket le Limoges CSP se sont empressés au palais des sports de Beaublanc pour regarder les joueurs pour le premier entraînement ouvert au public mercredi 8 septembre.

Pour l'occasion plus de 600 personnes sont venus découvrir l'équipe. Après un an sans avoir assisté à un entraînement, Florence, membre du groupe de supporter Les Eagles a sorti son t-shirt vert et son masque Limoges CSP pour montrer son soutien pour cette nouvelle saison : "ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde que les années précédentes même avec le pass sanitaire. Il nous tarde de chanter et d'encourager les joueurs (rires)".

Beaucoup de personnes sont venues en famille pour faire découvrir les nouveaux joueurs à leurs enfants comme cette ancienne basketteuse, Frédérique, qui aimerait bien donner le goût de ce sport à son fils : "J'adore le basket, je suis venue pour découvrir les nouvelles têtes de l'équipe et pour montre à mon fils les joueurs en "vrai" puisqu'ils ne les a vu qu'à la télé".

Les abonnés ont répondu présents comme Kévin qui les a vu jouer à Saint-Junien et même en Andorre : "vivement octobre que la saison commence !", accompagné de son ami Antoine, fan de l'équipe mais non des plus confiants quant au déroulé de de la saison : "les Limougeauds sont très craintifs, j'ai un peu peur pour cette saison mais ça fait du bien de retrouver Beaublanc, de voir les joueurs, de pouvoir les critiquer aussi", dit-il en souriant.

Eux qui attendaient ça avec impatience comptent venir le plus souvent possible, en cas d'impossibilité nouvelle d'assister aux entraînements. En tout cas il y a moins de restrictions, le masque n'est plus obligatoire pour s'assoir dans les gradins mais recommandé.