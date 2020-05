L'Enilbio de Poligny remercie les travailleurs du confinement sur ses pots de yaourts

C'est leur manière de dire merci à tout ceux qui se sont mobilisés pendant cette crise sanitaire. L'Enilbio, l'Ecole Nationale d'Industrie Laitière et des Biotechnologies de Poligny a customisé ses pots de yaourts depuis fin mars. Et cela devrait se poursuivre.

C'est un petit clin d’œil qui vous fera sourire à chaque coup de cuillère ! Pour remercier, les acteurs toujours actifs pendant la crise sanitaire, l'Enilbio de Poligny, l'école agroalimentaire jurassienne connue pour ses pots de yaourts, a décidé d'inscrire un " Merci " sur ces derniers.

" A l'origine sur nos pots de yaourts, nous mettons le nom de la personne qui les conditionne, à savoir nos élèves. Sauf que depuis le 16 mars, ils ne peuvent plus venir donc nous avons eu l'idée de rendre hommage aux soignants, nous aussi ", raconte Thierry Berrard, directeur de l'atelier de l'atelier technologique et du service recherche développement de l'Enilbio de Poligny. Depuis fin mars, les pots sont donc customisés. Mais rapidement Thierry Berrard a décidé de remercier tous ces professionnels mobilisés, eux aussi pendant le confinement. " On a remercié les agriculteurs, les pompiers, les élus, les éboueurs, les blanchisseurs, les fleuristes etc... Il y a 3-4 000 yaourts marqués du même message sur le marché ! "

Des "merci" au moins jusqu'à fin juin

C'est une façon d'être solidaire de tout le monde. Pour le moment, j'ai des messages prévus au moins jusqu'à fin juin et je pense que l'on va continuer. Le confinement est certes terminé, mais les entreprises fonctionnent toujours différemment que d'habitude. Et puis même si nous sommes en déconfinement, je trouve ça bien de remercier les gens. Cela créé du lien, ça encourage. C'est une bonne méthode de cohésion et de communication ", précise Thierry Berrard.

Une bonne cohésion avec les internautes car depuis quelques temps, l'Enilbio s'inspire de leurs suggestions sur les réseaux sociaux. " J'ai trois pages d'idées, je n'ai plus qu'à sélectionner ! "

Et pour entretenir ce lien, l'école a lancé un défi aux internautes : se prendre en photo avec le pot de yaourt correspondant à son métier et en situation ! Alors à vos pots et à vos selfies !