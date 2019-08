L'énorme succès des courses du 15 août à Pompadour

Arnac-Pompadour, France

Les courses du 15 août sont une longue tradition. "Les premières ont eu lieu en 1837" rappelle le président de la société des courses de Pompadour François-Xavier Duny. "Les courses existaient même avant avec les officiers des haras qui venaient entraîner les chevaux de Napoléon". Le succès des courses ne s'est depuis jamais démenti. Chaque année ce sont entre 4 et 5000 personnes qui y viennent. Beaucoup de Corréziens bien-sûr mais on y vient aussi de loin, voire de très loin spécialement pour l'occasion. Les courses sont très prisées également des touristes. Un succès qui s'explique aussi par le cadre exceptionnel de l'hippodrome, au pied du château. Et par la convivialité qui y règne. Ici on fait sans façons. C'est ainsi notamment que tout au long de la piste de nombreux spectateurs s'installent pour le pique-nique tout en suivant les courses.

Des petits paris

C'est dans la salle des paris, derrière la tribune, que règne la vraie effervescence de l'hippodrome. Elle est littéralement bondée. "C'est la première fois que je viens, raconte Hervé, arrivé de Poitiers spécialement pour les courses. Je découvre comment on fait". Il vient de miser 4 euros. Une petite somme qui est en fait plutôt dans la moyenne des paris ici. Les gros parieurs sont même plutôt rares. La recette finale n'est pas un jackpot pour la société des courses de Pompadour. "Ça nous coûte presque plus cher d'avoir des guichets pour jouer que les revenus de ce jeu même" précise le président. Le prestige de Pompadour ne s'en enrichit pas moins cependant. Comme chaque année le 15 août les meilleurs jockeys français, les meilleurs entraîneurs et les meilleurs étalons sont en lice dans les 7 courses du jour. De nombreuses animations autour du cheval sont proposées encore jusqu'à ce dimanche.