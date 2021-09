L'enseigne limousine La Pataterie fait un buzz mondial sur Twitter

Le tweet ce lundi d'un américain est devenu un vrai cadeau pour la chaîne de restaurant La Pataterie, née à Brive. Avec plus de 21.800 "j'aime" et plus de 650 commentaires, l'Américain en vacances en France, a déchaîné les passions sur le réseau social Twitter. Agréablement surpris de son dîner dans un restaurant de la chaîne créée en Limousin, l'auteur du tweet à succès a fait l'éloge de la cuisine du restaurant.

«Nous sommes en vacances en France et nous cherchions un endroit où dîner ce soir, et Melissa a trouvé l'endroit le plus incroyable… La Pataterie, une chaîne française spécialisée dans les pommes de terre comme plat principal. ET C'ÉTAIT INCROYABLE», a écrit Steve Olson.

Ce coup de projecteur arrive au bon moment pour le grand patron de La Pataterie, Sébastien De Laporte car l'introduction du pass sanitaire début août "a marqué un brutal coup d'arrêt" selon les mots du PDG joint par France Bleu Limousin. Le restaurant a perdu près de 20% de leurs clients après un bon mois de juillet : "ça remet les projecteurs sur le restaurant, merci les Américains de nous aider ! On espère que les Français vont reprendre le chemin des restaurants et que les Limousins vont être très fiers d'un de leurs produits maison".

Le PDG a notamment prêté attention aux commentaires du tweet : "on a vu que des Français redécouvraient l'enseigne, ils la connaissaient, elle est dans leur ADN mais ils avaient oublié qu'elle existait et on a vu beaucoup de commentaires enthousiastes qui disaient que c'était une superbe idée. Ils ont vu que la carte a été entièrement refaite".

Une jolie pub pour La Pataterie dont le PDG Sébastien De Laporte se félicite.