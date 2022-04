L'enseigne Mondial Tissus ouvre un deuxième magasin en Dordogne

Sur 400 m²des rayons dédiés aux tissus, boutons, machines à coudres Singer et autres ustensiles de mercerie, Mondial Tissus vient d'ouvrir son deuxième magasin en Dordogne. A sa tête Marion Laborie, passionnée de couture de 34 ans, originaire de Brive-la-Gaillarde et pour l'épauler, 4 salariés de l'enseigne. L'équipe a ouvert ses portes mercredi 20 avril avenue 235 Michel-Grandou dans la zone industrielle La Feuilleraie à Trélissac (à côté de l'enseigne Gifi).

Un deuxième magasin en Dordogne

C’est le 108e magasin Mondial Tissus de France et le deuxième de Dordogne, après Bergerac qui a ouvert, ce mercredi 20 avril, dans le Grand Périgueux. Et dés le premier jour, le magasin a accueilli plusieurs clients, passionnés de couture et ravis de ne plus avoir à se déplacer jusqu'à Bergerac pour se fournir en tissus. Depuis les confinements successifs de l'année 2020, la couture connait un véritable retour en grâce parmi les hobbys préférés des français. Une tendance qui se reflète sur les ventes de Mondial Tissus qui a enregistré une hausse de 30 à 40% de ses ventes. Pour la nouvelle gérante Marion Laborie, on est face à un "phénomène qui dure, après la crise les gens ont continué de coudre."

Et pour les néophytes qui souhaiterez des conseils ou s'essayer à la machine à coudre, le magasin Mondial Tissus de Périgueux organise des ateliers gratuits de couture toute la journée le mercredi 4 mai.