L'ensemble du Vaucluse placé en vigilance "Sécheresse"

Un classement en forme de signal d'alarme. Le Préfet de Vaucluse vient de classer l'ensemble du département en vigilance "Sécheresse." C'est la conséquence des relevés effectués sur le terrain ces derniers mois et suivis au quotidien par le comité départemental "Sécheresse."

Inquiétude pour la suite en raison du temps chaud et sec annoncé

Si la pluviométrie a été excédentaire d'octobre à décembre 2019 -ce qui permis une bonne recharge des nappes phréatiques- la situation a été beaucoup plus contrastée par la suite. Les relevés montrent "une pluviométrie largement excédentaire dans l'Est du département et _plus déficitaire dans l'Ouest Vaucluse_, en raison de températures et d'un contexte d'ensoleillement supérieurs aux normales" indique la préfecture. La situation hydrologique se dégrade particulièrement sur le bassin du Lez et, dans une moindre mesure, sur le bassin de l'Aygues.

La situation au 1er juillet est "globalement plus favorable que les années passées" à la même période mais les prévisions météorologiques font craindre "le risque d'une dégradation rapide de la situation de sécheresse" prévient la préfecture. Les vauclusiens sont appelés à limiter leur consommation d'eau (nettoyage des voitures, remplissage des piscines, arrosage des espaces verts etc) au strict nécessaire.