"L'Ensim est une école d'ingénieurs qui va très bien" Jean-François Tassin, le nouveau directeur

VIDEO : Jean-François Tassin, le nouveau directeur de l'Ensim, l'école d'ingénieurs du Mans est notre invité ce mardi sur France Bleu Maine. L'occasion de faire le point sur cet établissement qui accueille 325 élèves.

L'Ensim, l'école d'ingénieurs du Mans spécialisée en informatique et en acoustique a un nouveau directeur. Rencontre avec Jean-François Tassin.

Une école en bonne forme

"Je pense que l'école va très bien" nous dit Jean-François Tassin, le nouveau directeur de l'Ensim, l'école d'ingénieurs du Mans, "et c'est un vrai plaisir de prendre les fonctions dans ces conditions. On enregistre un record d'étudiants en troisième année du cycle, et c'est même de très bon augure si on peut continuer dans les années qui viennent. Je vois mon action sous plusieurs axes, tout d'abord en se rapprochant des industriels de façon à connaître leurs besoins et à mieux former les futurs ingénieurs. Par ailleurs, sur l'apprentissage, aujourd'hui nous avons 44 offres et nous avons que 22 étudiants.

Des étudiants de l'Ensim / illustration - @ensim

Création du confort de demain

"On apprend pas mal de choses à nos étudiants" poursuit Jean-François Tassin, le nouveau directeur de l'Ensim, l'école d'ingénieurs du Mans, "d'abord, on leur apprend à analyser, à essayer de capter de l'information, à essayer de la traiter et ensuite à essayer de la mettre à disposition du public. Par exemple, imaginez-vous dans une voiture, à quatre dans une voiture, chacun à sa play-list (musique) et chacun n'écoute que sa play-list sans avoir des écouteurs dans les oreilles et évidemment sans déranger les autres. Ça, on commence à s'y intéresser de près, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille.

Des étudiants de l'Ensim / illustration - @ensim

Pas de concurrence avec l'autre école

Au Mans, il y a aussi l'ESGT, une autre école d'ingénieurs, alors est-ce que ça ne fait pas trop ? "Ça ne fait pas trop, parce que notre recrutement n'est pas le bassin manceau, il est national et je dirai même dans des domaines très spécifiques on aimerait faire venir des étudiants de l'étranger. En revanche, on discute sur certains cours en tronc commun. On est sur des économies raisonnables de moyens par les temps qui courent, je pense que ça fait sens donc si on peut le faire tant mieux. Actuellement, à l'Ensim, on a trente enseignants chercheurs et trois CDD.