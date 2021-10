L'entraineur du FC Barcelone limogé, l'heure de Xavi ?

Ronald Koeman et le Barça, c'est déjà fini. Arrivé durant l'été 2020, l'entraineur néerlandais a été limogé ce mercredi soir après une nouvelle défaite, cette fois sur le terrain du promu Rayo Vallecano (1/0). La position de Koeman avait déjà été largement fragilisée après le revers dans le classico en Catalogne face au Réal Madrid dimanche (2/1). L'ancien entraineur de l'équipe des Pays-Bas avait alors été chahuté par des supporters à sa sortie du stade.

Koeman a fini par payer les mauvais résultats de son équipe: le Barça a été incapable de gagner un match à l'extérieur depuis le début de la saison, n'a plus marqué un but hors du Camp Nou depuis août, pointe à une décevante 9e place de Liga. Le club catalan aussi a enchaîné les désillusions en Ligue des champions, où il a subi deux gifles, d'abord face au Bayern Munich au Camp Nou (3-0), puis à Lisbonne contre le Benfica (3-0), qui ont fini par mettre en péril ses chances de qualification pour les 8es de finale, ce qui serait un énorme et nouveau coup de massue. A la tête du Barça, Koeman n'a gagné qu'une Coupe d'Espagne la saison passée.

Le FC Barcelone est évidement à la recherche d'un nouvel entraineur mais le défi est immense dans un club en pleine restructuration et aux moyens financiers désormais largement exsangues. Xavi Hernandez, l'ancienne gloire du Camp Nou, fait figure de favori. L'ancien milieu de terrain est aujourd'hui entraineur au Qatar.