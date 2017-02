L'entraîneur du Tours FC prend publiquement la défense du président Jean-Marc Ettori

Alors que le Tours FC se déplace ce vendredi à Reims (2ème de ligue 2) pour le compte de la 23 ème journée, l'entraîneur de Tours Fabien Mercadal prend la défense de son président Jean-Marc Ettori, depuis les incidents qui ont émaillé la fin de match entre le Tours FC et Niort.

J'ai de très bonnes relations avec le président avec qui je ne me suis jamais disputé

Jean-Marc Ettori et l'ex tourangeau Laurent Agouazi avait échangé des insultes et en était presque venus aux mains, vendredi 27 janvier. Hier, Fabien Mercadal est revenu sur les incidents du match, et il a défendu sans état d'âme Jean-Marc Ettori.

On m'a forcé quasiment dans la presse à dire que j'avais des mauvaises relations avec le président. C'est écrit dans l'Equipe. C'est faux, archi-faux. Je suis loyal avec le président. On verra après enquête, ce qui s'est passé exactement lors du match contre Niort. Fabien Mercadal

En attendant, ce vendredi soir à 20h00 le Tours FC se rend à Reims, le 2ème de Ligue 2. Un véritable défi pour les tourangeaux face à l'un des ogres du championnat. Reims est la meilleure équipe à domicile.Tours, 18ème, sera privé de quatre joueurs importants, Cillard, Belkebla, Raveloson et Malfleury.