L'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix est reportée à 2020

Maurice Genevoix, qui a vécu une partie de sa vie dans le Loiret, devait faire son entrée au Panthéon le 11 novembre prochain. L'Elysée annonce ce 2 octobre que cette cérémonie est reportée d'un an, pour la faire coïncider avec les 100 ans de l'inhumation du soldat inconnu.

L'entrée de l'écrivain et académicien Maurice Genevoix au Panthéon de Paris est reportée à 2020

Orléans, France

L'entrée au Panthéon de l'écrivain et académicien Maurice Genevoix, initialement prévue ce 11 novembre, est reportée d'un an, au 11 novembre 2020. L'annonce en a été faite ce 2 octobre par l'Elysée qui précise que ce report permettra d'adosser la cérémonie au centenaire de l'inhumation du Soldat Inconnu sous l'Arc de Triomphe. La panthéonisation de l'écrivain-combattant Maurice Genevoix avait été initialement annoncée par Emmanuel Macron le 6 novembre dernier, lors d'un déplacement aux Eparges, dans la Meuse, théâtre de terribles combats en 1915. Le président de la République avait tenu ainsi à saluer la mémoire de l'un de ses écrivains préférés, blessé au combat sur ces mêmes lieux.

Cette décision de l'Elysée est bien accueillie par la famille de Maurice Genevoix. Pour son petit-fils, Julien Larere-Genevoix "c'est une décision qui a du sens". L'héritier de l'écrivain ajoute même que "cette cérémonie accolée au soldat inconnu est légitime et que cela vient d'une certaine manière donner encore un peu plus de poids à cette panthéonisation".

Né à Decize dans laNièvre le 29 novembre 1890,Maurice Genevoix s'installe un an plus tard avec sa famille dans le Loiret, à Châteauneuf-sur-Loire dont est originaire sa mère. Il passera son enfance sur les bords de Loire. Mobilisé en 1914, il arrive sur le front de la Marne le 25 août. Grièvement blessé en avril 1915 il est évacué vers les hôpitaux de l'arrière. Après Bourges, où est soigné, il terminera sa convalescence à Châteauneuf-sur-Loire où il commencera la rédaction de ses mémoires de guerre, les cinq volumes de Ceux de 14. Quelques années plus tard, il rachète une vieille masure au bord de la Loire au hameau des Vernelles à Saint-Denis-de-l'Hôtel. C'est dans cette maison, dans un bureau donnant sur le fleuve royal, qu'il écrira la plupart de ses livres.