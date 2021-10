L'entreprise Ademeure désignée pour reprendre l'ancien site d'Airbus à Langon

Six entreprises avaient présenté un dossier répondant à l'appel à projet lancé par Voies Navigables de France en juillet dernier pour la reprise de l'ancien site exploité par Airbus à Langon. Ce jeudi, la préfecture de la Gironde a annoncé que l'entreprise langonnaise Ademeure, qui construit des maisons en bois, avait remporté l'appel.

Pour la préfecture de la Gironde, le projet devait répondre à plusieurs critères comme "implanter une activité industrielle dans les bâtiments qui participe au développement économique de la commune et du territoire" et "développer à terme le report modal de leurs flux logistiques vers la voie d’eau et contribuer ainsi à dynamiser le fret fluvial sur la Garonne et le canal des deux mers". Deux conditions qui devraient être respectées puisque l'entreprise devrait créer "80 emplois" selon le sous-préfet de Langon, Vincent Ferrier. Le transport fluvial sera aussi utilisé pour le transport de matériaux.

Un site anciennement exploité par Airbus

Le départ de l'entreprise d'aéronautique fait suite à la fin de la production de l'avion A380. Pour la communauté de communes Sud Gironde et la ville de Langon, ce départ représente une perte estimée à 1,1 million d'euros.