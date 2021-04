L'entreprise La Rochelle Boissons organise une opération déstockage ce mercredi

L'entreprise La Rochelle Boissons organise à partir de ce mercredi 28 avril, une opération de déstockage. Idem en Charente avec Angoulême Boissons. Elle fait suite aux fermetures des cafés, hôtels et restaurants en raison du contexte sanitaire. Vins, bières, jus de fruits, sodas et snacking, avec des dates de péremption très courtes, seront donc mis en vente.

Des prix cassés jusqu'à moins 70%

Si vous voulez acheter ses boissons, et que vous habitez en Charente-Maritime, vous devez envoyer un email à l'adresse suivante nogaspi@larochelle-boissons.fr Si vous êtes en Charente : nogaspi@angoulemeboissons.fr. L'entreprise vous envoie une liste des boissons disponibles afin de pouvoir passer commande. Des boissons vendues à prix cassés, avec des réductions jusqu'à moins 70%. Des boissons livrées dans trois points de collectes dans les deux Charentes. A Périgny et Marennes en Charente-Maritime et à Angoulême en Charente en click and collect.